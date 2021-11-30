В Подмосковье рассказали о работе по поддержке предпринимателей

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На совете с бизнес-омбудсменом Московской области подвели итоги работы за год.
В Подмосковье рассказали о работе по поддержке предпринимателей
  • © Правительство Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

«По нашим опросам о малом и среднем бизнесе, в Подмосковье административное давление за год точно не усилилось», — заявил вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин.

По индексу административного давления регион занимает 37-е место. Индекс учитывает число проверок, долю выявленных нарушений и строгость наказаний по ним.

Показатели индекса могут сделать одним из критериев для составления национального рейтинга по инвестклимату регионов, отметил советник уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

Ранее НСН сообщала, что в Москве около 110 тыс. субъектов МСП могут получить федеральную поддержку.

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