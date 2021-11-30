В Подмосковье рассказали о работе экопунктов

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В Московской области собрали более 573 тыс. пластиковых бутылок и более 229 тыс. алюминиевых банок с помощью экопунктов.
В Подмосковье рассказали о работе экопунктов
  • © Правительство Московской области

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства ЖКХ.

Фандоматы начали устанавливать в округах весной. В настоящее время насчитывается 219 таких экобоксов.

Каждый аппарат способен вместить около 300 единиц тары без пресса и около 600 — с прессом.

Из собранных отходов в дальнейшем можно сделать ручки, бутылки, одежду, обувь, мебель, автомобильные запчасти, окна и радиаторы отопления.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Подмосковье вошло в тройку самых активных участников конкурса «Экология — дело каждого».

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