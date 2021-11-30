На Ставрополье отремонтируют более 100 км дорог в рамках нацпроекта
- © Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
Об этом пишет newstracker.ru.
Полностью завершены работы в городах Ставрополь, Невинномысск, Михайловск, в сёлах Верхнерусское, Дубовка, в посёлке Солнечнодольск. Их длина достигает 94 км.
В 2022 году по нацпроекту планируют отремонтировать 126 км дорог.
Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», крымские власти направят 46,5 млрд рублей на строительство, ремонт и обслуживание дорог в 2022 году.