На Ставрополье отремонтируют более 100 км дорог в рамках нацпроекта

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В Ставропольском крае к концу 2021 года приведут в порядок 107 км дорог в рамках реализации дорожного нацпроекта, сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.
На Ставрополье отремонтируют более 100 км дорог в рамках нацпроекта
  • © Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края

Об этом пишет newstracker.ru.

Полностью завершены работы в городах Ставрополь, Невинномысск, Михайловск, в сёлах Верхнерусское, Дубовка, в посёлке Солнечнодольск. Их длина достигает 94 км.

В 2022 году по нацпроекту планируют отремонтировать 126 км дорог.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», крымские власти направят 46,5 млрд рублей на строительство, ремонт и обслуживание дорог в 2022 году.

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