На Ставрополье отремонтируют более 100 км дорог в рамках нацпроекта

В Ставропольском крае к концу 2021 года приведут в порядок 107 км дорог в рамках реализации дорожного нацпроекта, сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

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