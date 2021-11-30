В Уральской ассоциации туризма рассказали о российских направлениях, способных заменить европейские

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Президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев рассказал о российских направлениях, способных заменить европейские.
В Уральской ассоциации туризма рассказали о российских направлениях, способных заменить европейские
  • Pixabay

«Европу, с точки зрения архитектуры, можно найти у нас в Калининградской области. Это действительно популярное направление. Оно пользуется спросом. Они сумели за короткий срок подтянуть сервис и его вполне можно рекомендовать», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, поклонники европейской архитектуры находят её и в центре Санкт-Петербурга, если речь идёт о Европе XIX века.

Как отметил Мальцев, для любителей горнолыжного отдыха в России также есть альтернативы.

«Среди наших курортов безусловным лидером является Сочи, Красная поляна, Роза Хутор», — сказал он.

Ранее вице-президент РСТ Юрий Барзыкин в беседе с «Радио 1» отметил, что Куба и Мексика могут стать самыми востребованными направлениями у россиян среди стран, перелёт в которые облегчат с 1 декабря.

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