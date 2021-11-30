Страховщики назвали марки самых угоняемых коммерческих автомобилей в России

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В компании «АльфаСтрахование» назвали марки коммерческих автомобилей, которые чаще всего угоняют в России за последние три года.
Страховщики назвали марки самых угоняемых коммерческих автомобилей в России
  • AP

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Специалисты изучили обращения юрлиц по полисам КАСКО. Машины Kia становились объектами угонщиков в 28% случаев, Toyota — в 24%.

Далее следуют Hyundai (9%), КамАЗ (8%) и Volkswagen (7%).

Как отметили в компании, пандемия COVID-19 способствовала снижению частоты угонов.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал, как определить реальный пробег подержанной машины.

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