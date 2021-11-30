Страховщики назвали марки самых угоняемых коммерческих автомобилей в России
- AP
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Специалисты изучили обращения юрлиц по полисам КАСКО. Машины Kia становились объектами угонщиков в 28% случаев, Toyota — в 24%.
Далее следуют Hyundai (9%), КамАЗ (8%) и Volkswagen (7%).
Как отметили в компании, пандемия COVID-19 способствовала снижению частоты угонов.
Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал, как определить реальный пробег подержанной машины.