Страховщики назвали марки самых угоняемых коммерческих автомобилей в России

В компании «АльфаСтрахование» назвали марки коммерческих автомобилей, которые чаще всего угоняют в России за последние три года.

AP

Об этом сообщает «Газета.Ru». Специалисты изучили обращения юрлиц по полисам КАСКО. Машины Kia становились объектами угонщиков в 28% случаев, Toyota — в 24%. Далее следуют Hyundai (9%), КамАЗ (8%) и Volkswagen (7%). Как отметили в компании, пандемия COVID-19 способствовала снижению частоты угонов. Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал, как определить реальный пробег подержанной машины.