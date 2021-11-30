Более 100 км дорог отремонтировали в Удмуртии за счёт субсидий

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В районах Удмуртии отремонтировали более 100 км дорог за счёт субсидий.
Более 100 км дорог отремонтировали в Удмуртии за счёт субсидий
  • © Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Это порядка 225 объектов. Отремонтированные дороги в первую очередь имеют социальное значение для районов — они ведут к больницам, школам, детским садам, учреждениям спорта, культуры и так далее», — заявил председатель правительства республики Ярослав Семёнов.

Больше всего дорог отремонтировано в Кизнерском районе.

Список дорог для ремонта за счёт субсидий в 2022 году пока формируется.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», крымские власти направят 46,5 млрд рублей на строительство, ремонт и обслуживание дорог в 2022 году.

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