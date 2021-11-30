В Москве запустили сервис аренды спортплощадок

В Москве запустили онлайн-сервис краткосрочной аренды спортивных зон «Вместе со спортом».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

С помощью нового сервиса на mos.ru можно подобрать и забронировать площадку для тренировок. В электронном каталоге представлено более 100 спортивных зон, в том числе теннисные корты, футбольные площадки, спортзалы, автодромы и конноспортивный манеж.

«Для нас важно, чтобы город становился более открытым и удобным для москвичей. В феврале на mos.ru запустили сервис «Вместе с культурой» для бронирования помещений в музеях, библиотеках и домах творчества. Проект оказался востребованным», — заявил глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, в спортивном каталоге представлены не только крупные столичные базы, центры и комплексы, но и районные спортивные зоны.

Как ранее сообщала газета «Утро.ру», власти Москвы рассказали о ходе благоустройства на юге столицы.