В Москве пройдёт презентация международного рейтинга The World's 50 Best Restaurants

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В июле 2022 года в Москве пройдёт презентация международного рейтинга The World's 50 Best Restaurants.
В Москве пройдёт презентация международного рейтинга The World's 50 Best Restaurants
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Мы рады принять это мероприятие. Наш город современный, открытый и гостеприимный. Привлекательный с точки зрения как своего культурно-исторического наследия, так и качества инфраструктуры, технологической продвинутости», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, сразу два крупнейших профессиональных события (предстоящая церемония и недавняя презентация гида «Мишлен») ещё раз подчёркивают, что Москва по праву является одним из международных гастрономических центров.

К презентации рейтинга будет приурочена тематическая программа. С 16 по 20 июля состоятся встречи, мастер-классы и лекции.

«Предполагается, что столицу посетят более 2 тыс. профессионалов, гастрономических обозревателей, экспертов. Среди них будут шеф-повара, чьи рестораны попадут в список 50 лучших. Это мировые звёзды сферы гастрономии. Вместе с ними в центре международного внимания будет и Москва», — отметила Сергунина.

Ранее глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с НСН высказался о получении звёзд «Мишлен» ресторанами в Москве.

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