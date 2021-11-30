В Крыму во время сельхозработ найдены снаряды времён Великой Отечественной войны

Специалисты ОМОН «Беркут» ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю обследовали взрывоопасные предметы, найденные рабочими при распашке грунта на виноградниках.

© ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю

Все боеприпасы относятся к периоду Великой Отечественной войны, передаёт «Новый Севастополь». «Выполнив обследование, установили, что найденные предметы — восемь артиллерийских снарядов, 82-милиметровая миномётная мина и противотанковая авиационная бомба ПТАБ 2,5—1,5», — сообщила пресс-служба ведомства. Боеприпасы были переданы сапёрам регионального управления МЧС для дальнейшего уничтожения. Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму утилизировали 500-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны, обнаруженную в море в Бахчисарайском районе.