В Крыму во время сельхозработ найдены снаряды времён Великой Отечественной войны

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Специалисты ОМОН «Беркут» ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю обследовали взрывоопасные предметы, найденные рабочими при распашке грунта на виноградниках.
В Крыму во время сельхозработ найдены снаряды времён Великой Отечественной войны
  • © ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю

Все боеприпасы относятся к периоду Великой Отечественной войны, передаёт «Новый Севастополь».

«Выполнив обследование, установили, что найденные предметы — восемь артиллерийских снарядов, 82-милиметровая миномётная мина и противотанковая авиационная бомба ПТАБ 2,5—1,5», — сообщила пресс-служба ведомства.

Боеприпасы были переданы сапёрам регионального управления МЧС для дальнейшего уничтожения.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму утилизировали 500-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны, обнаруженную в море в Бахчисарайском районе.

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