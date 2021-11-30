Власти Кубани рассказали о планах по строительству зарядных станций для электромобилей

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Вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий рассказал о планах по строительству зарядных станций для электромобилей.
Власти Кубани рассказали о планах по строительству зарядных станций для электромобилей
  • © Администрации Краснодарского края

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как отметил Трембицкий, в регионе провели большую работу, подобрали перспективные для соответствующей работы участки.

«Теперь необходимо проработать все возможные варианты технического присоединения и установки оборудования», — сказал он.

В настоящее время на Кубани работают 53 быстрые зарядные станции. Для строительства ещё 124 подали заявку в Минэкономразвития на получение субсидии, следует из публикации.

Ранее заместитель председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Олег Дубровин в беседе с Inforeactor высказался о перспективах электромобилей в стране.

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