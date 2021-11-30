Власти Кубани рассказали о планах по строительству зарядных станций для электромобилей
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Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Как отметил Трембицкий, в регионе провели большую работу, подобрали перспективные для соответствующей работы участки.
«Теперь необходимо проработать все возможные варианты технического присоединения и установки оборудования», — сказал он.
В настоящее время на Кубани работают 53 быстрые зарядные станции. Для строительства ещё 124 подали заявку в Минэкономразвития на получение субсидии, следует из публикации.
Ранее заместитель председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Олег Дубровин в беседе с Inforeactor высказался о перспективах электромобилей в стране.