Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля

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Российский лидер Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовёт!» прокомментировал ситуацию с курсом рубля.
Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля
  • Reuters

«Самое главное для нас — это понизить волатильность рубля. Если мы думаем о том, чтобы определённые расчёты с нашими партнёрами в рамках СНГ, в рамках сотрудничества с республиками бывшего Советского Союза, а объёмы расчётов в рублях тут увеличиваются, для нас, конечно, главная задача — уменьшить волатильность», — цитирует РИА Новости Путина.

Он отметил, что «это совершенно очевидная вещь».

«В том числе поэтому мы так заботимся о сохранении макроэкономической стабильности, макроэкономических показателей», — заявил президент.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.

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