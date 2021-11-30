Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля
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«Самое главное для нас — это понизить волатильность рубля. Если мы думаем о том, чтобы определённые расчёты с нашими партнёрами в рамках СНГ, в рамках сотрудничества с республиками бывшего Советского Союза, а объёмы расчётов в рублях тут увеличиваются, для нас, конечно, главная задача — уменьшить волатильность», — цитирует РИА Новости Путина.
Он отметил, что «это совершенно очевидная вещь».
«В том числе поэтому мы так заботимся о сохранении макроэкономической стабильности, макроэкономических показателей», — заявил президент.
Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.