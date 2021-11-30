Во всероссийском конкурсе «Твой ход» победили 200 студентов

Во всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход» победили 200 студентов. Они стали обладателями премии в 1 млн рублей.

Как сообщает kp.ru, имена лауреатов были объявлены на торжественной церемонии в Сочи.

Победители получили денежные сертификаты. Выигранные средства можно направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Все лауреаты также отправятся в путешествие по России.

«Вы все — победители, потому что не побоялись подать заявку на конкурс, испытать себя, и у вас получилось», — заявил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

Конкурс проводился впервые. Его организаторы — АНО «Россия — страна возможностей», Росмолодёжь и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Заявки подали более 560 тыс. студентов. До финала дошла 1 тыс. участников из 76 регионов.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с победителем конкурса «Большая перемена» — жителем Армавира Александром Луниным.