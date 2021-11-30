В Москве рассказали о работе по демонтажу самостроев на особо охраняемых территориях
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Об этом пишет НСН.
«В этом году Госинспекция по недвижимости в городских парках обнаружила и демонтировала 24 ветхих, руинированных и незаконно возведённых строения. Высвобождено 5340 кв. м зелёных территорий. Наибольшее количество нелегальных объектов — десять — выявили и демонтировали в Северо-Западном округе, восемь объектов — в Западном, на юго-востоке столицы устранили пять самостроев, ещё одну незаконную постройку снесли в Восточном округе», — уточнил заммэра.
Сообщается, что факты самозахвата земель и возведения объектов самовольного строительства были выявлены на территории в том числе природно-исторических парков «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», природного заказника «Долина реки Сетунь», памятника природы «Серебряный Бор» и других.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков в беседе с kp.ru в рамках деловой программы Moscow Urban Forum рассказал о работе по благоустройству в городе.