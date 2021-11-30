В Москве подвели итоги IV молодёжного форума «Наследие»

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Участниками молодёжного онлайн-форума «Наследие», который был организован правительством Москвы, стали более 30 тыс. человек. Отмечается, что мероприятие прошло 25—27 ноября.
В Москве подвели итоги IV молодёжного форума «Наследие»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

В ходе деловой конференции, познавательной программы и студенческого конкурса участники форума рассмотрели вопросы сохранения культурного наследия и включения памятников истории в жизнь мегаполисов, сообщает НСН со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, с 2018 года аудитория форума кратно выросла: от менее 1 тыс. до более 30 тыс. участников.

«Заметно расширился и экспертный состав — своим опытом и лучшими практиками делились свыше 50 специалистов в области архитектуры, реставрации, социологии, урбанистики. Они представляли Россию и другие страны, например, Германию, Нидерланды и Республику Корею», — рассказала Сергунина.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что на ВЭФ запустили Всероссийскую программу по развитию молодёжного предпринимательства.

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