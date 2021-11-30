Автоэксперт Хресин рассказал о правилах вождения в гололёд

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Автоэксперт Алексей Хресин дал несколько советов водителям на предмет того, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.
Автоэксперт Хресин рассказал о правилах вождения в гололёд
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Во-первых, необходимо замедлить движение автомобиля, отметил Хресин в беседе с Inforeactor.

«Вождение в условиях гололёда от обычного вождения практически не отличается. Единственное, что всё делается нежно и плавно. Мы плавно крутим руль, плавно тормозим, плавно разгоняемся — никаких резких движений. Лучше медленно ехать, чем хорошо и плотно стоять из-за какой-нибудь аварии», — сказал Хресин.

Также, по словам автоэксперта, необходимо приобрести соответствующие сезону зимние шины.

Ранее эксперт по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков в беседе с Newinform рассказал, нужно ли прогревать машину летом.

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