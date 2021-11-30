Аналитики назвали популярные поисковые запросы россиян о домашних животных

Аналитики «Яндекса» в ходе исследования выяснили, какими домашними животными и их особенностями люди интересуются больше всего.

Исследование приурочено ко Всемирному дню домашних животных, который отмечается 30 ноября, сообщает «Москва 24».

Самым популярным оказался вопрос о том, сколько живут кошки. Также многие запросы были связаны с тем, как долго эти питомцы вынашивают потомство.

Кроме того, пользователей интересовало, как спасти ёлку от кошек, какой звук привлекает этих животных и как рассчитать их возраст по человеческим меркам.

Ещё пользователи часто спрашивали, в каком приюте можно взять собаку, какова продолжительность их жизни, сроки беременности, как выбрать для них имя, сколько стоит щенок.

При этом пользователи «Яндекса» интересовались и другими животными. Так, многие хотели узнать, можно ли держать дома пуму, выдру, рысь, енота, лягушку, квокку и лису.

Ранее президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко в беседе со «Взглядом» назвала самые популярные в России породы кошек.