Погибшего в Петербурге сотрудника Росгвардии наградили орденом Мужества посмертно

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Погибшего при задержании преступников офицера Росгвардии Евгения Захарова наградили орденом Мужества посмертно. Об этом сообщили в главном управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Погибшего в Петербурге сотрудника Росгвардии наградили орденом Мужества посмертно
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

«Указом президента Российской Федерации от 29 ноября орденом Мужества посмертно награждён офицер специального отряда быстрого реагирования «Гранит» главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подполковник полиции Евгений Захаров», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что сотрудник Росгвардии погиб в Санкт-Петербурге в ходе оперативно-разыскных мероприятий по задержанию группы лиц, причастных к совершению мошенничества.

Он скончался от телесных повреждений, полученных в результате умышленного наезда автомобиля.

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