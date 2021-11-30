Погибшего в Петербурге сотрудника Росгвардии наградили орденом Мужества посмертно
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- РИА Новости
«Указом президента Российской Федерации от 29 ноября орденом Мужества посмертно награждён офицер специального отряда быстрого реагирования «Гранит» главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подполковник полиции Евгений Захаров», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее стало известно, что сотрудник Росгвардии погиб в Санкт-Петербурге в ходе оперативно-разыскных мероприятий по задержанию группы лиц, причастных к совершению мошенничества.
Он скончался от телесных повреждений, полученных в результате умышленного наезда автомобиля.