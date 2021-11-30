Черноморский флот принял меры в связи со штормовым ветром в Крыму

На Черноморском флоте приняли меры по предупреждению возможных последствий в связи со штормовой погодой в Крыму и на Кавказском побережье.

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РИА Новости

Об этом пишет «Новый Севастополь». «С учётом силы и направления ветра изменены условия стоянки кораблей на причальных сооружениях, назначены и готовы к немедленным действиям дежурные буксиры», — сообщили в пресс-службе ЧФ. Силы и средства аварийно-спасательных подразделений Черноморского флота готовы к работе по оказанию помощи в случае кризисных ситуаций. Ранее синоптик Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о рекордных осадках, которые выпадут в европейской части России 30 ноября.