Черноморский флот принял меры в связи со штормовым ветром в Крыму
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- РИА Новости
Об этом пишет «Новый Севастополь».
«С учётом силы и направления ветра изменены условия стоянки кораблей на причальных сооружениях, назначены и готовы к немедленным действиям дежурные буксиры», — сообщили в пресс-службе ЧФ.
Силы и средства аварийно-спасательных подразделений Черноморского флота готовы к работе по оказанию помощи в случае кризисных ситуаций.
Ранее синоптик Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о рекордных осадках, которые выпадут в европейской части России 30 ноября.