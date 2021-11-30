Аналитики рассказали о тратах россиян в «чёрную пятницу»

Короткая ссылка
Согласно исследованию Tinkoff CoronaIndex, проведённому по итогам ежегодной распродажи «чёрная пятница», суммарные траты россиян выросли в полтора раза по сравнению с предыдущей неделей.
Аналитики рассказали о тратах россиян в «чёрную пятницу»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Как пишут «Известия», больше всего увеличились расходы в категориях «фитнес» — на 65%, «одежда» — на 46% и «красота» — на 35%.

Также заметно выросли траты на билеты в театры и на концерты (+27%), на товары для дома и ремонта (+22%), развлечения (+21%) и зоотовары (+20%).

В целом в 2021 году россияне в период предновогодних распродаж были более активны в своих тратах, чем годом ранее, — на 23% по сравнению с ноябрём 2020-го.

Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с НСН рассказал, что экономия от распродаж и «чёрных пятниц» не так велика, как обещают продавцы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить