Аналитики рассказали о тратах россиян в «чёрную пятницу»

Согласно исследованию Tinkoff CoronaIndex, проведённому по итогам ежегодной распродажи «чёрная пятница», суммарные траты россиян выросли в полтора раза по сравнению с предыдущей неделей.

Как пишут «Известия», больше всего увеличились расходы в категориях «фитнес» — на 65%, «одежда» — на 46% и «красота» — на 35%.

Также заметно выросли траты на билеты в театры и на концерты (+27%), на товары для дома и ремонта (+22%), развлечения (+21%) и зоотовары (+20%).

В целом в 2021 году россияне в период предновогодних распродаж были более активны в своих тратах, чем годом ранее, — на 23% по сравнению с ноябрём 2020-го.

Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с НСН рассказал, что экономия от распродаж и «чёрных пятниц» не так велика, как обещают продавцы.