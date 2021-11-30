В Самарской области рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19

Глава Минздрава Самарской области Армен Бенян в ходе заседания оперштаба рассказал, что коечный фонд для больных COVID-19 в регионе составляет 42%. По его словам, это один из самых высоких показателей в стране.

Об этом пишет volga.news.

Также, по словам Беняна, система здравоохранения области отмечает уменьшение на 18% числа пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. В настоящее время это 15 551 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

«Дефицита лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов в области нет», — подчеркнул министр, отметив, что в целом динамика основных показателей, помимо количества пациентов на амбулаторном лечении, также демонстрирует пятинедельное снижение.

Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал URA.RU, что переболевшие коронавирусной инфекцией люди могут страдать от шума в ушах.