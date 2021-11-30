Начальника Генштаба России наградили орденом Боевого красного знамени Монголии

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Начальника Генштаба Вооружённых сил России генерала армии Валерия Герасимова наградили орденом Боевого красного знамени Монголии в ходе его визита в эту страну. Об этом информирует ТАСС.
Начальника Генштаба России наградили орденом Боевого красного знамени Монголии
  • AP

Отмечается, что Герасимову вручил награду президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух после встречи Герасимова с монгольским военно-политическим руководством в Улан-Баторе.

«Спасибо за вклад в международное сотрудничество», — поблагодарил президент Монголии Герасимова.

Орден Боевого красного знамени был учреждён в Монголии в 1926 году. Им награждаются военнослужащие, рабочие, служащие органов безопасности, граждане Монголии и иностранных государств.

Как уточняет РИА Новости, визит Герасимова в Монголию проходит в год 100-летия монгольских вооружённых сил и 100-летия установления российско-монгольских дипломатических отношений.

В октябре на полигоне Дойтын Ам в Монголии прошла активная фаза российско-монгольского учения «Селенга-2021».

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