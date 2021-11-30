Автоэксперт Зиманов напомнил правила безопасного вождения зимой

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Доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов перечислил правила безопасного вождения в зимних условиях.
Автоэксперт Зиманов напомнил правила безопасного вождения зимой
  • РИА Новости

«Если у нас на одной оси стоят шипованные, на другой нешипованные шины, это может очень негативно сказаться на управляемости автомобиля. Кроме этого, в зимний период большое значение имеет работоспособная система отопления. Это связано с тем, что в салоне должна быть комфортная ситуация, кроме того, она обеспечивает видимость, что является немаловажным, учитывая, что зимой световой день гораздо короче», — сказал Зиманов в беседе с URA.RU.

Также эксперт отметил важность правильного функционирования приборов освещения и сигнализации.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor напомнил о правилах безопасного вождения во время дождя.

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