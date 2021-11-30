В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости гриппом в России

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Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России снижается, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«На 47-й неделе 2021 года (22—28 ноября) в целом на территории Российской Федерации заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) снизилась по сравнению с предыдущей (46-й) неделей года», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по-прежнему остаются превышенными в 46 российских регионах.

Ранее стало известно, что эпидемический порог по ОРВИ в Анадыре на Чукотке превышен в три раза. 

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