В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости гриппом в России

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России снижается, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«На 47-й неделе 2021 года (22—28 ноября) в целом на территории Российской Федерации заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) снизилась по сравнению с предыдущей (46-й) неделей года», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по-прежнему остаются превышенными в 46 российских регионах.

Ранее стало известно, что эпидемический порог по ОРВИ в Анадыре на Чукотке превышен в три раза.