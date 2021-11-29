Член Общественной палаты России Заварзин высказался о хартии «Цифровая этика детства»

Директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды, член Общественной палаты России Денис Заварзин прокомментировал сообщение о том, что ряд российских IT-компаний подписали хартию «Цифровая этика детства».

«Дети — самая уязвимая категория, они часто становятся жертвами кибербуллинга — различных проявлений онлайн-травли. Среди других угроз, с которыми сталкиваются несовершеннолетние, — домогательства, деструктивное воздействие субкультур, различные виды мошенничества», — заявил Заварзин в беседе с URA.RU.

По его словам, подписание хартии показывает серьёзность намерений отечественных платформ, вступивших в «Альянс по защите детей в сети».

Со своей стороны, уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова отметила, что цифровые технологии — это спутники детей с самого раннего возраста.

«И то, что ведущие IT-компании нашей страны объединились в альянс и подписывают хартию, — показатель цивилизованности общества, настоящей социальной ответственности», — сказала омбудсмен.

Хартию подписали «ВымпелКом», «Газпром-Медиа Холдинг», «Лаборатория Касперского», «МегаФон», МТС, VK, «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс».

Документ содержит основные ценности, принципы и правила поведения, позволяющие создать безопасную цифровую среду для детей.

Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.