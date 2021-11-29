Адвокат Антонова дала рекомендации пострадавшим от телефонных мошенников

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Адвокат Екатерина Антонова дала рекомендации пострадавшим от телефонных мошенников.
Адвокат Антонова дала рекомендации пострадавшим от телефонных мошенников
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Если вы всё же перевели денежные средства мошенникам, обратитесь оперативно в банк. Банк вернёт вам украденную денежную сумму, если только владелец счёта лично не перевёл средства мошеннику или не передавал ему конфиденциальную информацию», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По словам юриста, также необходимо обратиться в полицию и написать заявление по факту мошенничества.

Ещё один способ — обратиться сразу в суд, предъявив к получателю средств иск о неосновательном обогащении.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.

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