В центре Москвы построят десять домов по программе реновации

В центре Москвы строят и проектируют десять домов в рамках программы реновации, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Общая площадь домов составит 120 тыс. кв. м.

«С начала реализации программы в округе уже введены в эксплуатацию два дома — на Мукомольном проезде (дом 2) в Пресненском районе и на улице Бауманской (дом 47/1) в Басманном районе», — отметил Загрутдинов.

Три новых дома построят в районе Басманный, ещё четыре — в Красносельском районе. Два дома появится в районе Пресненский, один — в Таганском районе.

В октябре НСН сообщала, что в Москве передали под заселение по реновации 50 новостроек с начала года.