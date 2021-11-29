В Оренбургской области обсудили развитие сотрудничества с Белоруссией

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В правительстве Оренбургской области в онлайн-формате состоялось заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству с Белоруссией.
В Оренбургской области обсудили развитие сотрудничества с Белоруссией
  • © Правительство Оренбургской области

Об этом сообщает RIA56.

Оренбургскую область представлял министр сельского хозяйства Сергей Балыкин, Белоруссию — председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.

В региональном объёме внешнеторгового оборота на долю Белоруссии за шесть месяцев 2021 года приходится 16%. За это время с правительством республики и рядом белорусских регионов заключено пять соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Как рассказали в правительстве Оренбуржья, в январе — сентябре объём экспорта в Белоруссию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 55,5% и достиг $327 млн. Импорт вырос на 55,6%, до $5,6 млн.

«Дальнейшая интеграция должна включать не только развитие взаимной торговли и инвестиций, но и использование потенциала индикативного планирования — деятельности государственных органов по составлению экономических планов, направленной на информирование экономических субъектов о целях и средствах государственной экономической политики и возможных траекториях экономического развития, а также выявление потенциальных источников экономического роста», — заявил Балыкин.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что Госсовет Крыма утвердил в первом чтении соглашение о сотрудничестве с Никарагуа.

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