Пять туристических проектов Подмосковья удостоились премии «Маршрут года»
- © Правительство Московской области
Всего в финал вышли 275 участников из 53 регионов страны, передаёт телеканал «360».
В комитете по туризму Подмосковья подчеркнули, что Гран-при получил маршрут «Коломенский трамвай желаний».
Наград удостоились программа «Экскурсия для детей с Фаролеро» в Сергиевом Посаде, «Прозрачный след. От камушного промысла к современным технологиям» в Клину и другие проекты.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».