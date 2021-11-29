Пять туристических проектов Подмосковья удостоились премии «Маршрут года»

Пять туристических проектов в Московской области получили всероссийскую премию «Маршрут года».

Всего в финал вышли 275 участников из 53 регионов страны, передаёт телеканал «360».

В комитете по туризму Подмосковья подчеркнули, что Гран-при получил маршрут «Коломенский трамвай желаний».

Наград удостоились программа «Экскурсия для детей с Фаролеро» в Сергиевом Посаде, «Прозрачный след. От камушного промысла к современным технологиям» в Клину и другие проекты.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».