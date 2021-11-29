Wildberries: россияне потратили на покупку товаров в «Чёрную пятницу» 43 млрд рублей

Согласно результатам продаж Wildberries, россияне приобрели во время «чёрной пятницы» с 22 по 28 ноября товаров на 43 млрд рублей, что в 2,6 раза больше показателей 2020 года.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Активность во время «чёрной пятницы» проявили жители Московского региона — количество заказов увеличилось на 147% по сравнению с показателями 2020 года. Чаще всего в Москве заказывали платья и книги.

В Санкт-Петербурге наиболее популярными покупками стали товары для рукоделия и кремы.

В целом же по России самыми популярными покупками стали платья, книги, кремы, чехлы для телефонов, ботинки, гирлянды, чай и сухой корм для животных.

Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с НСН рассказал, что экономия от распродаж и «чёрных пятниц» не так велика, как обещают продавцы.