Wildberries: россияне потратили на покупку товаров в «Чёрную пятницу» 43 млрд рублей

Короткая ссылка
Согласно результатам продаж Wildberries, россияне приобрели во время «чёрной пятницы» с 22 по 28 ноября товаров на 43 млрд рублей, что в 2,6 раза больше показателей 2020 года.
Wildberries: россияне потратили на покупку товаров в «Чёрную пятницу» 43 млрд рублей
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Активность во время «чёрной пятницы» проявили жители Московского региона — количество заказов увеличилось на 147% по сравнению с показателями 2020 года. Чаще всего в Москве заказывали платья и книги.

В Санкт-Петербурге наиболее популярными покупками стали товары для рукоделия и кремы.

В целом же по России самыми популярными покупками стали платья, книги, кремы, чехлы для телефонов, ботинки, гирлянды, чай и сухой корм для животных.

Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с НСН рассказал, что экономия от распродаж и «чёрных пятниц» не так велика, как обещают продавцы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить