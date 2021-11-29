Wildberries: россияне потратили на покупку товаров в «Чёрную пятницу» 43 млрд рублей
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Активность во время «чёрной пятницы» проявили жители Московского региона — количество заказов увеличилось на 147% по сравнению с показателями 2020 года. Чаще всего в Москве заказывали платья и книги.
В Санкт-Петербурге наиболее популярными покупками стали товары для рукоделия и кремы.
В целом же по России самыми популярными покупками стали платья, книги, кремы, чехлы для телефонов, ботинки, гирлянды, чай и сухой корм для животных.
Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с НСН рассказал, что экономия от распродаж и «чёрных пятниц» не так велика, как обещают продавцы.