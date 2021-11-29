Суд в Москве оштрафовал Google ещё на 3 млн рублей

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RT
Суд в Москве оштрафовал компанию Google ещё на 3 млн рублей по двум протоколам за неудаление запрещённого контента, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук. Сумма штрафов Google в России выросла до 44 млн рублей.
Суд в Москве оштрафовал Google ещё на 3 млн рублей
  • AP

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП России. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей», — сказали агентству.

По другому протоколу назначен ещё один штраф в размере 1 млн рублей.

В октябре в Роскомнадзоре сообщили, что ведомство подаст в суд для взыскания с Google оборотных штрафов за систематическое неудаление запрещённого контента.

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