Суд в Москве оштрафовал Google ещё на 3 млн рублей
- AP
«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП России. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей», — сказали агентству.
По другому протоколу назначен ещё один штраф в размере 1 млн рублей.
В октябре в Роскомнадзоре сообщили, что ведомство подаст в суд для взыскания с Google оборотных штрафов за систематическое неудаление запрещённого контента.