Суд в Москве оштрафовал Google ещё на 3 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал компанию Google ещё на 3 млн рублей по двум протоколам за неудаление запрещённого контента, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук. Сумма штрафов Google в России выросла до 44 млн рублей.

AP