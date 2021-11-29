В Москве рассказали о ходе строительства станции метро «Новомосковская»

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что строящаяся станция «Новомосковская» Сокольнической линии метро готова на 30%. Она будет первой отапливаемой наземной станцией городского метрополитена.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«На станции установят больше вентиляционного оборудования, за счёт чего увеличат подачу тёплого воздуха, также утеплят вестибюли и установят дополнительные стеклопакеты на путевых стенах», — уточнил заммэра.

В настоящий момент на завершающий этап выходят работы по сооружению котлованов, ведётся устройство конструктива станционного комплекса.

Ранее НСН передавала, что в столице с 2013 года обустроено 66 перехватывающих парковок со шлагбаумами общей вместимостью около 13,3 тыс. машино-мест.