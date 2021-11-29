В Москве рассказали о ходе строительства станции метро «Новомосковская»
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«На станции установят больше вентиляционного оборудования, за счёт чего увеличат подачу тёплого воздуха, также утеплят вестибюли и установят дополнительные стеклопакеты на путевых стенах», — уточнил заммэра.
В настоящий момент на завершающий этап выходят работы по сооружению котлованов, ведётся устройство конструктива станционного комплекса.
Ранее НСН передавала, что в столице с 2013 года обустроено 66 перехватывающих парковок со шлагбаумами общей вместимостью около 13,3 тыс. машино-мест.