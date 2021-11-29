В Москве рассказали о расширении функционала МЭШ

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что благодаря новой функции в мобильном приложении проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) ученики смогут зафиксировать факт посещения культурных учреждений столицы.

Об этом сообщает «Москва 24».

«Теперь у ребят будет возможность зачекиниться в учреждениях культуры: музеях, театрах — и эта информация автоматически появится в портфолио. Это даст достаточно подробную картину культурной жизни, и по портфолио будет понятно, какими выставками или театральными постановками интересуется ребёнок», — сказала Ракова.

Также она напомнила, что в этом году в приложении появился сервис, в котором ученики могут сформировать портфолио собственных достижений в творчестве, учёбе, науке или спорте.

Ранее главный врач детской городской поликлиники №122 Александр Брагин в беседе с НСН прокомментировал запуск сервиса «Цифровой паспорт ребёнка».