В Москве рассказали о расширении функционала МЭШ

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Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что благодаря новой функции в мобильном приложении проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) ученики смогут зафиксировать факт посещения культурных учреждений столицы.
В Москве рассказали о расширении функционала МЭШ
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Об этом сообщает «Москва 24».

«Теперь у ребят будет возможность зачекиниться в учреждениях культуры: музеях, театрах — и эта информация автоматически появится в портфолио. Это даст достаточно подробную картину культурной жизни, и по портфолио будет понятно, какими выставками или театральными постановками интересуется ребёнок», — сказала Ракова.

Также она напомнила, что в этом году в приложении появился сервис, в котором ученики могут сформировать портфолио собственных достижений в творчестве, учёбе, науке или спорте.

Ранее главный врач детской городской поликлиники №122 Александр Брагин в беседе с НСН прокомментировал запуск сервиса «Цифровой паспорт ребёнка».

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