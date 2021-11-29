Команда технопарка «Мосгормаш» стала призёром международного конкурса по ИИ
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
«На конкурсе была высокая конкуренция — соревновались 85 команд из семи стран. Авторы 14 проектов стали финалистами. Призовые места в разных возрастных категориях заняли сразу два московских коллектива. Поздравляем ребят!» — отметила Сергунина.
Участники конкурса представляли проекты в области нейротехнологий и искусственного интеллекта для робототехнических систем, беспилотных аппаратов, нейрообразования, когнитивных и VR/AR-технологий.
Как ранее сообщало издание «Вечерняя Москва», более 15 тыс. школьников побывали в технопарках и центрах профориентации Москвы в сентябре.