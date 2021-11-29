Команда технопарка «Мосгормаш» стала призёром международного конкурса по ИИ

Заммэра Наталья Сергунина сообщила, что команда из детского технопарка «Мосгормаш» заняла третье место в международном конкурсе среди молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта NeuroTech CUP в категории от 14 до 18 лет.

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