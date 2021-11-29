В Подмосковье предупредили о начале опасного периода на водоёмах

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Начальник противопожарно-спасательной службы Московской области Геннадий Пестов предупредил о начале ледостава на водоёмах — этот период считается самым опасным.
В Подмосковье предупредили о начале опасного периода на водоёмах
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«В период ледостава к водоёмам вообще лучше не приближаться, так как первый лёд является самым опасным», — сказал Пестов телеканалу «360», отметив, что это особенно касается рыбаков и детей.

Он уточнил, что безопасной считается толщина льда не менее 7 см.

Кроме того, необходимо помнить, что поверхность водоёма промерзает не везде одинаково, подчеркнул специалист.

Ранее аттестованный спасатель и эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН рассказал, что делать в чрезвычайной ситуации во время наводнения.

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