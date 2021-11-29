Объём инвестиций ОЭЗ технополиса «Москва» превысил 21 млрд рублей за девять месяцев

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что объём инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) технополиса «Москва» в развитие и создание высокотехнологичных производств столицы за девять месяцев 2021 года составил более 21,6 млрд рублей.

Об этом сообщает НСН.

«За первые три квартала 2021 года резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестировали в развитие экономики столицы более 21,6 млрд рублей. Это в 2,9 раза больше показателя этого же периода прошлого года — тогда в развитие высокотехнологичных производств было вложено более 7,3 млрд рублей», — отметил вице-мэр.

По его словам, объём инвестиций почти в четыре с половиной раза превысил совокупные вложения резидентов за три квартала 2019 года, которые составляли больше 5 млрд рублей.

Как ранее сообщал телеканал «360», глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и губернатор Рязанской области Николай Любимов обсудили строительство экотехнопарка на территории региона.