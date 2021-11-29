Аналитики сообщили о снижении спроса на земельные участки в России на 4%

Эксперты «Авито Недвижимости» сообщили, что в III квартале 2021-го спрос на земельные участки в России снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло впервые в этом году.

Как пишут «Известия», динамика рынка отчасти связана с сезонностью, отчасти — с окончанием периода высокого спроса, который наблюдался с 2020 года.

«Многие из тех, кто хотел купить землю, уже приобрели её в период повышенного спроса в предыдущие кварталы. С прошлого года в России действуют льготные программы кредитования, позволяющие взять ипотеку на землю под сниженный процент, а в условиях пандемии многие россияне серьёзнее задумались о переезде за город», — объяснил руководитель направлений первичной и загородной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

Как ранее сообщала НСН, управление Росреестра по Москве в III квартале 2021 года зарегистрировало рекордное число договоров ипотечного жилищного кредитования.