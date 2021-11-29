Прокуратура начала проверку по факту смерти ребёнка в больнице Владивостока

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Прокуратура, приморские Минздрав и Следственный комитет выясняют обстоятельства смерти восьмилетнего мальчика, поступившего в больницу Владивостока с болями в животе.
Прокуратура начала проверку по факту смерти ребёнка в больнице Владивостока
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Как уточняет ФАН, о произошедшем написала сестра скончавшегося ребёнка в своих соцсетях.

По её словам, у младшего брата заболел живот, после чего скорая направила его в краевую больницу. В медучреждении ребёнку «не оказали достаточной помощи», из-за чего девушке вновь пришлось везти брата в клиническую больницу самостоятельно.

На следующий день после поступления в учреждение мальчик скончался, говорится в сообщении.

В настоящее время следственными органами проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, объяснили в краевой прокуратуре.

По результатам проверки действиям врачей дадут соответствующую оценку.

СУ СК России по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту ЧП (ч. 2 ст. 109 УК России — причинение смерти по неосторожности). Расследование дела продолжается.

Ранее портал Nation News передавал, что в Благовещенске завели уголовное дело против отца, подозреваемого в истязании детей.

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