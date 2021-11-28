СК возбудил дело по факту гибели рабочего из-за ЧП на нефтескважине в Ростовской области
- РИА Новости
«Поступило сообщение о гибели мужчины при производстве регламентных работ на скважине в Морозовском районе», — говорится в сообщении.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека).
Ранее в результате взрыва нефтепаров из-за нарушения технологического процесса при проведении консервации скважины в Ростовской области погиб рабочий, ещё двое пострадали.