СК возбудил дело по факту гибели рабочего из-за ЧП на нефтескважине в Ростовской области

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего в результате хлопка нефтепаров при проведении регламентных работ на скважине в Ростовской области. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
СК возбудил дело по факту гибели рабочего из-за ЧП на нефтескважине в Ростовской области
  • РИА Новости

«Поступило сообщение о гибели мужчины при производстве регламентных работ на скважине в Морозовском районе», — говорится в сообщении. 

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Ранее в результате взрыва нефтепаров из-за нарушения технологического процесса при проведении консервации скважины в Ростовской области погиб рабочий, ещё двое пострадали.

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