СК возбудил дело по факту гибели рабочего из-за ЧП на нефтескважине в Ростовской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего в результате хлопка нефтепаров при проведении регламентных работ на скважине в Ростовской области. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

РИА Новости