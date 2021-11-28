Первый канал намерен довести до конца 10-й сезон «Голоса» после смерти Градского
- © Андрей Стенин
- РИА Новости
«Мы считаем своим долгом довести десятый сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе канала отметили, что последние совместные с участниками проекта работы Градского только выйдут в эфир.
«Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время», — добавили там.
Ранее стало известно, что в Москве на 73-м году жизни скончался российский певец и композитор Александр Градский
26 ноября Градского доставили в одну из столичных больниц с подозрением на инсульт после жалоб певца на плохое самочувствие.