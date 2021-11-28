Первый канал намерен довести до конца 10-й сезон «Голоса» после смерти Градского

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На Первом канале считают своим долгом довести до конца съёмки десятого сезона проекта «Голос» после смерти композитора и певца Александра Градского.
Первый канал намерен довести до конца 10-й сезон «Голоса» после смерти Градского
  • © Андрей Стенин
  • РИА Новости

«Мы считаем своим долгом довести десятый сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе канала отметили, что последние совместные с участниками проекта работы Градского только выйдут в эфир.

«Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время», — добавили там.

Ранее стало известно, что в Москве на 73-м году жизни скончался российский певец и композитор Александр Градский

26 ноября Градского доставили в одну из столичных больниц с подозрением на инсульт после жалоб певца на плохое самочувствие.

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