Володин рассказал о вступающих в силу законах в декабре

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале рассказал о вступающих в силу в декабре законах.
Володин рассказал о вступающих в силу законах в декабре
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«В последнем месяце этого года заработают важные для наших граждан нововведения — станет легче зарегистрировать рождение ребёнка, к социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ», — сообщил Володин.

Он отдельно отметил ряд законов, которые касаются защиты людей в финансовой сфере.

Спикер Госдумы сообщил, что «появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают».

По его словам, «решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды».

Другое нововведение, как пишет Володин, «защитит людей, которые обращаются за кредитом, от навязывания дополнительных услуг».

«Будет запрещено проставлять за заемщика в договоре отметки, означающие его согласие с предложенными условиями. Также банки не смогут требовать от заемщика постоянного наличия на счете неснижаемого остатка. Это условие было избыточным», — рассказал он.

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