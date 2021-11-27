Кабмин утвердил распоряжение о бесплатной юридической помощи для граждан

Правительство России утвердило распоряжение о бесплатной юридической помощи для граждан. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что «федеральный центр продолжает работу по повышению доступности бесплатной юридической помощи для граждан».

«Для отработки такой практики в России будет запущен пилотный проект. Его участниками станут 10 регионов. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства пояснили, что «эксперимент по оказанию бесплатной юридической помощи в дистанционном формате пройдёт в Татарстане, Краснодарском крае, Кемеровской, Иркутской, Курской, Московской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областях».

В кабмине добавили, что «координировать его будет межведомственная рабочая группа, в которую войдут представители Минюста, МВД, Минцифры и регионов-участников. Минюсту поручено совместно с региональными властями разработать дорожные карты по оказанию бесплатной юридической помощи с применением электронных сервисов, а также определить необходимый для этого перечень государственных и негосударственных информационных систем».