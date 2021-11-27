В Дзержинске провели проверку содержания в воздухе вредных веществ после ЧП на заводе

Превышения вредных веществ в воздухе после ЧП на заводе имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области не выявлено. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«По факту возгорания на ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» комплексной лабораторией по мониторингу загрязнения окружающей среды Дзержинска была проведена проверка содержания в воздухе вредных веществ. По результатам проведённых анализов превышения предельно допустимых концентраций не выявлено», — заявили в администрации.

Там также сообщили, что по нормативам был проверен радиационный фон, он находится в пределах естественных природных значений.

Ранее сообщалось, что пожар на заводе имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области потушен.