Следователи возбудили дело по факту ЧП на заводе в Нижегородской области

Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбудили по факту ЧП на заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области.

Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«По данному факту следователями СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что двое пострадавших при взрыве на заводе в Нижегородской области находятся в состоянии средней степени тяжести.