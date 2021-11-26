Опубликовано видео с выжившим в шахте «Листвяжная» спасателем

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Ruptly опубликовало видео из автомобиля скорой помощи, на котором горноспасателя Александра Заковряшина, выжившего в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, доставляли в больницу.

«Я так скажу: вы-то реально спасаете людей, ну а я-то что?.. Я боролся за жизнь, каждый так поступил бы на моём месте», — заявил Заковряшин медикам, которые везли его в больницу.

Как рассказали RT в МЧС, Заковряшин окончил Кемеровский государственный медицинский институт, получил специальности педиатра и травматолога-ортопеда, после чего работал врачом в больницах Киселёвска и Новокузнецка.

Он начал работать горноспасателем в 2010 году. Заковряшин неоднократно принимал участие в ликвидации последствий аварий на угольных предприятиях юга Кузбасса и оказывал помощь пострадавшим горнорабочим.

Спасатель награждён знаком МЧС России «За заслуги».

Ранее сотрудники МЧС обнаружили выжившего после аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области Александра Заковряшина.

В результате ЧП, по последним данным, погибли 46 горняков и пять горноспасателей.

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