Опубликовано видео с выжившим в шахте «Листвяжная» спасателем
«Я так скажу: вы-то реально спасаете людей, ну а я-то что?.. Я боролся за жизнь, каждый так поступил бы на моём месте», — заявил Заковряшин медикам, которые везли его в больницу.
Как рассказали RT в МЧС, Заковряшин окончил Кемеровский государственный медицинский институт, получил специальности педиатра и травматолога-ортопеда, после чего работал врачом в больницах Киселёвска и Новокузнецка.
Он начал работать горноспасателем в 2010 году. Заковряшин неоднократно принимал участие в ликвидации последствий аварий на угольных предприятиях юга Кузбасса и оказывал помощь пострадавшим горнорабочим.
Спасатель награждён знаком МЧС России «За заслуги».
Ранее сотрудники МЧС обнаружили выжившего после аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области Александра Заковряшина.
В результате ЧП, по последним данным, погибли 46 горняков и пять горноспасателей.