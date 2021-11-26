В АТОР прокомментировали ситуацию в аэропортах Египта

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию в аэропортах Египта, в том числе сообщения о длинных очередях при вылете в Россию.
В АТОР прокомментировали ситуацию в аэропортах Египта
  • © Bayne Stanley

«Проблема в египетских аэропортах возникла буквально сразу после запуска регулярных рейсов. И связана она, видимо, с нехваткой квалифицированного персонала в аэропортах на курортах Египта», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, Египет должен был привести в соответствие с требованиями Минтранса условия безопасности в аэропортах на курортах. Как отметила эксперт, египетская сторона крайне серьёзно отнеслась к данному вопросу.

«Именно пассажиры российских рейсов проходят неисчислимое количество кордонов, вплоть до личного досмотра и досмотра буквально каждой вещи в чемодане. Представляете, когда вся толпа направляется по одному или двум коридорам? Возникают очереди», — пояснила Ломидзе.

Она добавила, что пока нужно воспринимать это как данность.

«Главное, что предупреждение вынесено, египетская сторона подтверждает, что есть проблемы», — заключила эксперт.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о бюджетных направлениях на зимние каникулы.

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