В Москве планируют упростить порядок взаимодействия застройщиков и РСО в 2022 году

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что порядок взаимодействия застройщиков с ресурсоснабжающими организациями (РСО) планируется упростить в 2022 году.

Об этом сообщает НСН.

По словам заммэра, в рамках проделанной работы был успешно внедрён уведомительный порядок проведения земляных работ для бюджетных объектов.

В 2022 году планируется перевести на такой формат ресурсоснабжающие организации, отметил Бочкарёв. Также будет рассмотрена возможность распространить уведомительный порядок для всех объектов, строящихся в столице.

При этом контроль объединённой административно-технической инспекции (ОАТИ) за соблюдением правил производства земляных работ полностью сохранится, подчеркнул заммэра.

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