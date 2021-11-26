В Москве планируют упростить порядок взаимодействия застройщиков и РСО в 2022 году
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Об этом сообщает НСН.
По словам заммэра, в рамках проделанной работы был успешно внедрён уведомительный порядок проведения земляных работ для бюджетных объектов.
В 2022 году планируется перевести на такой формат ресурсоснабжающие организации, отметил Бочкарёв. Также будет рассмотрена возможность распространить уведомительный порядок для всех объектов, строящихся в столице.
При этом контроль объединённой административно-технической инспекции (ОАТИ) за соблюдением правил производства земляных работ полностью сохранится, подчеркнул заммэра.
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