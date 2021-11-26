Беглов встретился с директором Европейского регионального бюро ВОЗ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге.

Об этом сообщается на сайте администрации Петербурга.

«Беглов отметил, что Петербург активно участвует в программах ВОЗ, в том числе в проекте «Здоровые города», который объединяет около 1800 городов в 55 странах мира», — говорится в сообщении.

Беглов заявил, что «этот проект направлен на повышение качества жизни людей, улучшение их здоровья и социального благополучия».

«Он предусматривает сотрудничество не только в сфере здравоохранения, но и в экологии, развитии физической культуры и спорта, реализации социальной и молодёжной политики. Эти задачи полностью отвечают долгосрочным планам развития Санкт‑Петербурга», — сказал губернатор.

В администрации сообщили, что «на октябрь 2022 года запланировано проведение в Петербурге Ежегодной конференции ВОЗ «Здоровые города».