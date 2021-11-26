Опрос: треть россиян начали делать накопления с зарплаты в 2021 году

Эксперты сервиса по поиску работы «Работа.ру» провели исследование и выяснили, что треть россиян (33%) начали делать накопления с зарплаты в 2021 году.

Об этом пишут «Известия».

35% респондентов откладывают на чёрный день, 27% — на отпуск или путешествия, 24% — на покупку недвижимости.

Меньше всего граждане России копили на покупку гаджетов (6%) и дорогостоящей одежды (3%).

Кроме того, 18% россиян указали, что копили на ремонт, 16% — на лечение, а 14% — на образование для детей.

Ранее эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса московского отделения «Опоры России» Сергей Елин в эфире ФАН дал советы по хранению сбережений.