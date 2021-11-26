Посол США выразил соболезнования в связи с ЧП на шахте «Листвяжная»

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Посол США в России Джон Салливан выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
Посол США выразил соболезнования в связи с ЧП на шахте «Листвяжная»
  • РИА Новости

Его заявление опубликовано на странице американского посольства в Twiter.

«От имени всех моих коллег в посольстве США в Москве я выражаю глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим близких, и всем пострадавшим на шахте «Листвяжная». В этот скорбный час наши мысли и молитвы о жертвах этой аварии и их семьях», — заявил Салливан.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

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