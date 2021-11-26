Более 1600 жителей ТиНАО получат новое жильё по программе реновации в 2021 году

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Более 1600 жителей ТиНАО получат новые квартиры по программе реновации в 2021 году.
Более 1600 жителей ТиНАО получат новое жильё по программе реновации в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Этой осенью город передал под заселение ещё две новостройки в ТиНАО: в поселении Мосрентген на Новомихайловском шоссе и в Троицке на улице Академика Черенкова. В эти дома смогут переехать москвичи из 22 старых домов, расположенных в ТиНАО», — заявил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, департамент направил письма с предложением равнозначных квартир 1844 москвичам, из которых около 90% уже определились с выбором.

В ТиНАО в программу реновации включён 251 дом, где проживают около 22 тыс. человек. Первые квартиры были переданы под заселение в 2020 году.

В октябре НСН сообщала, что в Москве передали под заселение по реновации 50 новостроек с начала года.

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